Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. “Уход Владимира Николаевича из жизни - большая потеря для российской журналистики”, - считает Чернышенко.

“Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством Комсомолка стала одним из крупнейших медиа-холдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды”, - сказал Дмитрий Чернышенко

Он выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося мастера и человека с большой буквы.

14 сентября 2022 года умер Владимир Николаевич Сунгоркин - главный редактор “Комсомольской правды”. Ему было 68 лет.

В 1992-м году он был избран Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У Владимира Сунгоркина остались жена и трое детей.

Причиной смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Николаевича стал инсульт. В это время он был в экспедиции в Приамурском крае, где собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.