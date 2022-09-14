Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 8:51

Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Уход Владимира Николаевича из жизни - большая потеря для российской журналистики, сказал Чернышенко
Владимир РОМАНЕНКО
Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов

Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. “Уход Владимира Николаевича из жизни - большая потеря для российской журналистики”, - считает Чернышенко.

“Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством Комсомолка стала одним из крупнейших медиа-холдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды”, - сказал Дмитрий Чернышенко

Он выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося мастера и человека с большой буквы.

14 сентября 2022 года умер Владимир Николаевич Сунгоркин - главный редактор “Комсомольской правды”. Ему было 68 лет.

В 1992-м году он был избран Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У Владимира Сунгоркина остались жена и трое детей.

Причиной смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Николаевича стал инсульт. В это время он был в экспедиции в Приамурском крае, где собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.