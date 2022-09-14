Глава Еврокомиссии завила, что санкции против России останутся в силе, пока экономика страны не «будет разорвана» Фото: REUTERS

Санкционные меры Европейского союза в отношении России останутся в силе до тех пор, пока российская экономика не будет «разорвана». Такое заявление в среду, 14 сентября, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», - заявила председатель Еврокомиссии во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Европейский союз намерен существенно нарастить импорт электричества с украинской территории, предоставив Киеву неограниченный доступ на свой цифровой рынок.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкции, отметив также озабоченность жителей европейских стран по поводу грядущей зимы и энергокризиса, однако при этом пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».