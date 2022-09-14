Европейский суд юстиции в Люксембурге поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать американскую компанию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил сообщества. Фото: Shutterstock

Европейский суд юстиции в Люксембурге поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать американскую компанию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил сообщества. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте суда.

"Суд общей юрисдикции в целом поддерживает решение комиссии о том, что Google установила незаконные ограничения в отношении производителей мобильных устройств, работающих на системе Android, и мобильных операторов с целью укрепить доминирующее положение ее поисковой системы", - говорится в заявлении.

Google подал ответный иск в свою защиту, но суд его отклонил и счел целесообразным назначить штраф, однако, снизил сумму до 4,1 млрд евро.

В компании Google выразили недовольство решением суда. "Мы разочарованы тем, что суд не аннулировал решение (комиссии) полностью", - цитирует Reuters письмо корпорации.

18 июля 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,3 млрд по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. ЕК сочла несправедливым, что все устройства на базе Android продавались с заведомо установленными программами Google. По итогам разбирательств в ЕС перестали продавать устройства с предустановленными приложениями американской компании.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление российского подразделения Google - ООО «Гугл» - о собственном банкротстве. Незадолго до этого компания Google была оштрафована за повторный отказ локализовать данные российских пользователей в России.