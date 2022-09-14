Союзные силы освободили два населенных пункта рядом с Артемовском в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 14 февраля, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», - говорится в заявлении, публикованном в Telegram-канале штаба теробороны.

Напомним, 24 февраля текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине, заявив, что подобные меры нужны ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.