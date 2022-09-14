Августовская волна коронавируса ушла в субъекты страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что августовская волна коронавируса ушла в субъекты страны. Заболеваемость растет в 50 регионах, снижается - в 27 регионах, при этом 8 регионов вышли на плато.

"На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост (заболевания коронавирусом) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сказала Попова.

По ее словам, притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.

"И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы", - уточнила Попова.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ВОЗ отметили самый низкий уровень смертности от COVID-19. по словам гендиректора ВОЗ, сейчас наилучший момент, чтобы приложить усилия по предотвращению распространения вируса и закончить пандемию.