Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум погибшим в Кабуле российским дипломатам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших во время теракта в Кабуле.

«За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича – специалиста-эксперта посольства РФ в Исламской республике Афганистан (посмертно); Шаха Михаила – второго секретаря посольства РФ в Исламской республике Афганистан (посмертно)», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабуле 5 сентября 2022. В МИД России заявили, что неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.

Взрыв у посольства произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В результате взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек.