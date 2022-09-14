Угрожают из-за «русской жены»: В Хорватии избили мужа журналистки «КП» Дарьи Асламовой

В Хорватии избили мужа журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой Фото: Дарья АСЛАМОВА

Мужа корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой. По словам журналистки, ее супруг подвергся нападению из того, что она русская.

«Ночью избили моего мужа, хорватского журналиста, в нашем доме в тихой деревне. Вечером он проводил меня в аэропорт, а около пяти утра яростно залаял пес и постучали в дверь. Муж решил, что какие-то проблемы у соседей. Открыл на стук, ничего не подозревая, и на него обрушился страшный удар. Он упал. Еще удар в лицо. Выбили зубы. Ясно, что пришли не убивать, а запугать. Это предупреждение. Ему постоянно угрожают в интернете из-за того, что у него русская жена и твердят, что он русский агент», – написала Асламова в Telegram.

Нападавшие после избиения супруга журналистки убежали. Известно, что их было как минимум двое. Как отметила корреспондент после этого инцидента, русофобия в Европе зашкаливает. Она также допустила, что ей придется удалить свой пост в соцсети об избиении мужа, если он ее об этом попросит.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Дарью Асламову задержали в Косове. Глава МВД самопровозглашенного образования обвинил ее в причастности к шпионажу.