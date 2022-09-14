Персональные санкции Евросоюза против России продлены еще на полгода

Евросоюз продлил персональные санкции против России на полгода Фото: REUTERS

Совет Евросоюза (СЕ) принял решение продлить индивидуальные санкции в отношении России еще на шесть месяцев. Они введены за «подрыв суверенитета Украины», напомнили в СЕ.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на шесть месяцев – до 15 марта 2023 года», – сказано в заявлении на сайте Совета.

Уточняется, что санкции будут применяться к 1 206 физическим и 108 юридическим лицам, многие из которых включены в список после начала российской военной спецоперации на Украине. Санкциями предусматривается ограничения на поездки физлиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный перечень.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля 2022 ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев из-за боевых действий на Украине.

Напомним, санкции против России были введены в 2014 году за действия, «подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Под ними ЕС подразумевает возвращение Крыма в состав РФ. В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.