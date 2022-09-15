Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве Фото: REUTERS

Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве, сам Зеленский не получил серьезных травм, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - написал он в соцсетях.

В 2019 года сайт KP.RU рассказывал, что автомобиль кортежа президента Украины Владимира Зеленского спровоцировал ДТП с участием автобусов, в которых находились дети. Машина администрации главы государства врезалась в транспорт, на котором везли отдохнувших на курорте школьников. Микроавтобус тогда пытался обогнать автоколонну с детьми и столкнулся с автобусами. Машина УГО получила серьезные повреждения. Также в ДТП попали еще два автомобиля, двигавшихся по встречной полосе.