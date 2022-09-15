Зеленский опубликовал фото украинского солдата с символикой СС на экипировке Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказывает издание, фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".

Удаленное фото публикует в своем Telegram-канале RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к Дню Победы, фотографией бойца Вооруженные силы Украины (ВСУ) с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова*» на форме. Украинский лидер 9 мая разместил в социальных сетях публикацию, которая приурочена ко «Дню победы над нацизмом*», проиллюстрировав свою запись подборкой фотографий с изображением украинских военных, а также мирных жителей. На одном из снимков был изображен военнослужащий с нацистской символикой* дивизии СС «Мертвая голова*» на груди.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.