Военная спецоперация на Украине 15 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали. Чеченский лидер призвал граждан вспомнить о тактике и стратегии, которая, по его информации, у российских военных более тонкая.

По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую

Министерство обороны России в среду, 14 сентября, сообщило, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области. В Министерстве обороны России заявили, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, а также 293 самолета и 155 вертолетов.

Обстрелы территории Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возрастают в геометрической прогрессии, а линия фронта приближается к границам ЛНР. С таким заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.