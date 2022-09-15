Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II Фото: REUTERS

Гроб королевы Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец в Лондоне для церемонии прощания. Там тело покойной пробудет до понедельника, 19 сентября, после чего состоятся похороны.

Как рассказывает "Пятый канал", во дворце гроб охраняют монаршие телохранители, сменяя друг друга на посту. В сети опубликованы кадры с трансляции BBC, на которых видно, как один стражник из числа королевской роты лучников рухнул в обморок. Пока неизвестно, что стало тому причиной.

В британской монархии смерть королевы это не просто трагический случай, а событие, дающее старт целому «протокольному марафону», который включает в себя многодневные церемонии по всей стране, в которых нельзя допустить ошибку. «Комсомольская правда» рассказывала о том, как будут прощаться с Елизаветой II.

Так, в Виндзорском замке по королеве будет звонить «Севастопольский колокол». Согласно сайту Британской королевской коллекции, этот колокол был захвачен англичанами во время Крымской войны в Церкви 12 апостолов (видимо, в Балаклаве) и установлен в монаршей резиденции. Звонит он только в случае смерти суверена.