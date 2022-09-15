До ближайшего посольства, где есть запись, россияне должны добраться самостоятельно Фото: Shutterstock

В американском посольстве в Москве заявили, что США не считает своими “врагами” простых россиян, и они по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы в США на территории Польши. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

"Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет", - сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в ответе на вопрос об изменениях процедуры подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от граждан России на оформление туристических шенгенских виз.

До ближайшего посольства, где есть запись, россияне должны добраться самостоятельно. В американской дипмиссии пояснили, что "правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство".

В посольстве напомнили, что россияне также могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений.

“Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок", - добавила Палмер.

Дженни Палмер подчеркнула, что "США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян" за действия правительства. "Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине), граждане России не являются нашими врагами", - добавила она.

Ранее сайт KP.RU писал, что стоимость шенгенских виз для граждан России после отмены соглашения об упрощении визового режима увеличится с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы - с 10 до 45 дней, также будет расширен перечень необходимых для получения визы документов, ужесточены условия выдачи многократных виз.