Министры торговли стран “Большой семерки” обсудили стратегию восстановления Украины Фото: REUTERS

15 сентября 2022 года в Нойхарденберге на совместной пресс-конференции с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко министры торговли стран “Большой семерки” обсудили стратегию восстановления Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

"В этот период все мои коллеги - министры Группы семи, а также правительство Германии, жители ФРГ выражают солидарность с Украиной путем не только предоставления вам (Украине) финансовой и военной поддержки, но и построения будущего для Украины, понимая, что торговля, бизнес и коммерческий рост могут стать частью стратегии, которую сейчас предстоит разработать", - отметил Хабек.

По словам министра, Киев оценивает ущерб, нанесенный стране, в 350 млрд долларов. Такую сумму, предварительно, хочет получить Украина на реконструкцию.

Также Хабек отметил, что Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в плане военного оснащения и гуманитарных поставок. Поставка вооружения, однако, будет зависеть от развития конфликта.

О том, что думают власти Германии по поводу поставок вооружения на Украину, ранее писал сайт KP.RU. Ведущие политики правящей в Германии коалиции "Светофор" настаивают на продолжении вооружения Киева, так как уверены, что это "ускорит разрешение конфликта".