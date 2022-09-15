Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире15 сентября 2022 9:59

Министры торговли стран G7 обсудили стратегию восстановления Украины

По оценкам Киева на реконструкцию потребуется 350 млрд долларов
Владимир РОМАНЕНКО
Министры торговли стран “Большой семерки” обсудили стратегию восстановления Украины

Министры торговли стран “Большой семерки” обсудили стратегию восстановления Украины

Фото: REUTERS

15 сентября 2022 года в Нойхарденберге на совместной пресс-конференции с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко министры торговли стран “Большой семерки” обсудили стратегию восстановления Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

"В этот период все мои коллеги - министры Группы семи, а также правительство Германии, жители ФРГ выражают солидарность с Украиной путем не только предоставления вам (Украине) финансовой и военной поддержки, но и построения будущего для Украины, понимая, что торговля, бизнес и коммерческий рост могут стать частью стратегии, которую сейчас предстоит разработать", - отметил Хабек.

По словам министра, Киев оценивает ущерб, нанесенный стране, в 350 млрд долларов. Такую сумму, предварительно, хочет получить Украина на реконструкцию.

Также Хабек отметил, что Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в плане военного оснащения и гуманитарных поставок. Поставка вооружения, однако, будет зависеть от развития конфликта.

О том, что думают власти Германии по поводу поставок вооружения на Украину, ранее писал сайт KP.RU. Ведущие политики правящей в Германии коалиции "Светофор" настаивают на продолжении вооружения Киева, так как уверены, что это "ускорит разрешение конфликта".