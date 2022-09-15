Средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Больше всего украинских дронов сбито над территорией Донецкой народной республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга в четверг, 15 сентября 2022 года.

Беспилотники засекли и уничтожили в районе двух населенных пунктов Николаевской области, трех - Херсонской, одного - Запорожской. Еще шесть украинских дронов подбили над территорией Донецкой народной республики.

Напомним, днем ранее Игорь Конашенков сообщил журналистам, что в районе Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту. Воздушное судно противника сбито российскими истребителями.

Как писал сайт KP.RU, в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27.