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Политика15 сентября 2022 10:49

Средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Шесть из них подбили над территорией Донецкой народной республики
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Больше всего украинских дронов сбито над территорией Донецкой народной республики

Больше всего украинских дронов сбито над территорией Донецкой народной республики

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга в четверг, 15 сентября 2022 года.

Беспилотники засекли и уничтожили в районе двух населенных пунктов Николаевской области, трех - Херсонской, одного - Запорожской. Еще шесть украинских дронов подбили над территорией Донецкой народной республики.

Напомним, днем ранее Игорь Конашенков сообщил журналистам, что в районе Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту. Воздушное судно противника сбито российскими истребителями.

Как писал сайт KP.RU, в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27.