Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 12:43

Президент Польши Дуда поддержал идею потребовать от России репарации за Вторую мировую войну

Советский Союз присоединился к войне, развязанной нацистской Германий против Польши, утвержадет политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда поддержал инициативу потребовать от России репарации за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне. Поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», – заявил политик в интервью изданию Wprost.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.