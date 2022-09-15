Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда поддержал инициативу потребовать от России репарации за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне. Поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», – заявил политик в интервью изданию Wprost.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.