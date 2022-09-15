Путин назвал «уродливыми» попытки создания однополярного мира Фото: REUTERS

Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время уродливые очертания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», – сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России заявил, что однополярная модель мира себя изжила, и ей на смену должен прийти новый миропорядок. По мнению Путина, в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, который двигают этот «необратимый процесс». Как отметил президент, крепнет прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств и их кооперация в рамках Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС и АСЕАН.