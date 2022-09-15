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Политика15 сентября 2022 13:11

Путин назвал «уродливыми» попытки создания однополярного мира

Они абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал «уродливыми» попытки создания однополярного мира

Путин назвал «уродливыми» попытки создания однополярного мира

Фото: REUTERS

Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время уродливые очертания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», – сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России заявил, что однополярная модель мира себя изжила, и ей на смену должен прийти новый миропорядок. По мнению Путина, в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, который двигают этот «необратимый процесс». Как отметил президент, крепнет прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств и их кооперация в рамках Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС и АСЕАН.