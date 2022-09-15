Вся Куба надеялась, что в период правления президента США Джо Байдена произойдет ослабление экономической блокады страны Фото: REUTERS

Вся Куба надеялась, что в период правления президента США Джо Байдена произойдет ослабление экономической блокады страны, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова старшей дочери всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара.

"Кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США Трампа, и это во время пандемии. И этот другой президент (Джо Байден), который пришел после него, мы думали, что, судя по тому, что он говорил, будут перемены, но нет, он последовал той же теории и практике", - сказала она.

Как объяснила дочь Че Гевары, “блокирование” означает, что со стороны США происходит ограничение торговых связей Кубы. Они давят на компании других стран, чтобы те не заключали сделки с Кубой. В противном случае США грозится наложить санкции на них.

Гевара подчеркивает, что ситуация усложняется из-за пандемии. Многие страны переживают кризис в связи с распространением вируса.

Иную политическую активность США отмечает издание Le Monde. О его статье писал сайт KP.RU. В публикации «Аляска – форпост США в борьбе с Россией» говорится, что Аляска - выход русских в Арктику, и США стремятся контролировать эту территорию, ведь эти “ворота” стратегически важны не только для экономики России, но и для экономики Китая.