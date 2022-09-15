США не готовы поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS

Тактическая баллистическая ракета ATACMS Фото: ru.wikipedia.org

Соединенные Штаты пока не готовы поставит Украины баллистические ракеты с радиусом действия до 300 километров ATACMS, рассказали осведомленные источники.

По информации CNN, в администрации президента США Джо Байдена считают, что ситуация на полях боя еще не поменялась настолько, чтобы проводить «значительные изменения в стратегии», поэтому ракетные системы дальнего радиуса действия и танки пока не будут предоставлены Киеву, несмотря на его запросы в Пентагон. Вероятнее всего, Вашингтон существенно не изменит подход к формированию пакетов помощи Украине, отмечается в публикации.

Как писал сайт KP.RU, накануне посол России в США Антолий Антонов заявил, что поставки Соединенными Штатами Украине баллистических ракет ATACMS могут втянуть Вашингтон в военный конфликт с Россией. Если Киев получит от США ракеты ATACMS, то под угрозу могут попасть крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ, предупредил посол.