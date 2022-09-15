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Политика15 сентября 2022 16:06

Постпредство России в Вене раскритиковало антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Постпредство России в Вене заявило, что антироссийская резолюцию МАГАТЭ не упоминает обстрелы ЗАЭС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Постпредство России в Вене раскритиковало антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Постпредство России в Вене раскритиковало антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Резолюция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) с требованием к России прекратить действия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не упоминает обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене в ответ на резолюцию МАГАТЭ.

«Ахиллесова пята этой резолюции – в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности в мире. Причина проста – обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», – сказано в Telegram-канале постпредства.

Как отмечается в сообщении, против резолюции, помимо России, проголосовал Китай, а ткеи страны как Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР воздержались.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой потребовал от России немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС».

Как писал сайт KP.RU, постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил об ответственности Запада за возможные ядерные инциденты на Запорожской АЭС.