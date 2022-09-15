Песков опроверг слухи о покушении на Путина Фото: REUTERS

Публикация британской газеты The Sun о том, что на жизнь президента России Владимира Путина якобы пытались покуситься, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не имеет», – ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов, имеет ли статься британского таблоида под собой какое-либо основание.

Ранее The Sun написал, что в среду, 14 сентября, в Москве на российского лидера якобы было совершено покушение. По информации издания, на пути следования президентского кортежа что-то взорвалось.

Напомним, в четверг, 15 сентября, Путин прибыл в Самарканд, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие рассчитано на два дня. В ходе саммита глава государства встретился с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сайт KP.RU разбирался, зачем Путин полетел в Самарканд и что значит ШОС для России.