Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд 15 сентября 2022

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 сентября 2022 года, прибыл в Самарканд, где сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие будет проходить в течение двух дней. В ходе него у российского лидера запланировано несколько встреч, в том числе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, центральной темой переговоров Москвы и Анкары станет зерновая сделка. По его словам, на данный момент, вопрос попадания на международные рынки российского продовольствия является самым актуальным и насущным в мире.

Как ранее писал сайт KP.RU, в августе Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подготовку к саммиту ШОС. В ходе разговора два лидера отметили высокий международный авторитет ШОС, а также "растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности".