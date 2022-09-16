"Зачем тянуть резину?": Кадыров дал США новую идею для санкций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти США включить в санкционный список всех своих 14 детей.

"В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что не может объяснить "упертое" желание Минфина США блокировать отсутствующее у него имущество.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Информация об этом размещена на официальном сайте американского Минфина. Чеченский лидер и его ближайшие родственники фигурируют в новом списке россиян, попавших под санкции США (данный перечень уже официально утвержден и одобрен американскими властями).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.