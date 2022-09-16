Bloomberg: Германия боится поставлять ВСУ танки из-за негласной договоренности стран Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg выразил мнение, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

«Официальное оправдание, данное канцлером Олафом Шольцем, состоит в том, что Германия не может и не будет делать ничего, что не было бы согласовано со своими союзниками по НАТО и ЕС. И действительно, ни одна из этих стран-партнёров ещё не прислала боевых танков западного производства (в отличие от советских)», — говорится в материале.

Германия «не хочет делать что-то первой», чтобы её затем не обвинили в эскалации, отметил автор.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения. По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, благодаря усилиям Германии стало возможным освобождение отдельных городов.

Напомним, накануне, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», указав на радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, он сообщил о том, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, включающий поставки Украине системы ПВО и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.