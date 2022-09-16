Российский посол сравнил сравнил США со «слепым ковбоем», который скачет по кругу и стреляет без разбора Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты после введения очередного пакета антироссийских санкций напоминают ковбоя с плохим зрением, который скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей.

«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — приводят слова дипломата в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов отметил «сумбурность» американских санкций, а также обратил внимание, что рестрикции бьют по интересам самих США. Посол также отметил, что изолировать Россию санкциями не удастся.

«Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС», — резюмировал Антонов.

Напомним, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в американском Минфине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность. Дипломат выразил уверенность, что экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

Тем временем в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.