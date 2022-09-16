Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили вооруженный конфликт на границе Фото: REUTERS

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе. Об этом заявили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

«Состоялись переговоры между министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым и министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддином по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что киргизской стороной вновь было указано на необходимость «решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами».

«Министр Кулубаев находится на постоянной связи с министром Мухриддином по урегулированию непростой ситуации», - добавили в министерстве.

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября. Как заявили в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ), перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана идет в среду, 14 сентября, уточнив, что все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области.