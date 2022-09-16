Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию о президентском сроке и переименовании столицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Казахстана в пятницу, 16 сентября, единогласно поддержал поправки в Конституцию, которые говорят об однократном семилетнем президентстве в республике без права последующего переизбрания, а также переименовании столицы страны Нур-Султана в Астану.

Внесение поправок в Конституцию поддержали 50 депутатов сената, а также 99 депутатов мажилиса. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин отметил, что вопрос о переименовании столицы республики долгое время обсуждался обществом, в связи с чем соответствующее предложение было включено в законопроект.

Напомним, накануне, 13 сентября, появилось сообщение о том, что предложение депутатов республики о возвращении казахской столице в прежнего названия Астана было включено в проект поправок в конституцию, которые с согласия Токаева были направлены в Конституционный совет.