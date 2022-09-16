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Экономика16 сентября 2022 8:46

Путин заявил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений

Удобрения на данный момент скопились в европейских портах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений

Путин заявил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений

Фото: REUTERS

Москва готова бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые на данный момент скопились в европейских портах. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая на ШОС.

Напомним, российский лидер еще 9 сентября, в ходе на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил о готовности российских производителей безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах российское удобрения, отметив, что прежде всего это калийные удобрения.

Путин тогда поручил вице-премьеру России Андрею Белоусову и Министерству иностранных дел РФ заняться переговорами с Организацией Объединенных Наций (ООН) по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления на ШОС Путин также прокомментировал снятие санкций в отношении российских удобрений, отметив, что снятие ограничений действует только для стран-членов ЕС.