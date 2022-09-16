Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях Фото: REUTERS

Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – сказал глава российского государства.

Напомним, ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на собственные источники. При этом официально турецкие власти ведение подобных переговоров с РФ не подтверждают. Российский вице-премьер Александр Новак публично дал понять, что в случае, если Турция попросит Москву увеличить поставки энергоресурсов в страну, то РФ будет готова сделать это.