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Политика16 сентября 2022 15:40

Путин пообещал отвечать на попытки терактов в ходе спецоперации

Источник:kp.ru

Реакция России на попытки проведения террористических актов только до поры сдержанная, РФ будет отвечать на подобные действия, заявил президент Владимир Путин.

«Что касается терактов, то да, мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. В том числе и попытки проведения терактов то не на самих объектах, то на ядерных объектах на территории РФ. Мы видим все это, контролируем. И ответ будет, если они не поймут что такие методы недопустимы», – сказал он на пресс-конференции.

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