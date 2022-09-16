Путин предложил Евросоюзу решение проблемы с нехваткой газа Фото: REUTERS

Евросоюзу стоит снять санкции с газопровода «Северный поток – 2», чтобы решить свои проблемы с обеспечением газом, считает президент России Владимир Путин.

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока – 2»: 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать – и все пошло. Нет, там закрыли сами. Здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. «Северный поток – 2» открывать не хотят, а мы виноваты?» – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в Самарканде.

Российский лидер обратил внимание, что ЕС следует подумать, кто виноват в энергетическом кризисе в Европе, а не валить на Россию собственные ошибки.

Напомним, ранее президент РФ предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток – 2», отметив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.