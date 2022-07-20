Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2»

Путин предложил запустить "Северный поток-2", чтобы увеличить поставку газа в Европу. Фото: REUTERS

Запуск трубопровода «Северный поток-2» может способствовать увеличению поставок российского газа в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране во вторник 19 июля.

«У нас существует ещё один готовый маршрут — это «Северный поток-2». Его можно запустить», — сказал российский президент, уточнив что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

По словам Владимира Путина, даже при условии запуска «Северного потока-2» в европейский регион может поставляться не более 55 млрд кубометров газа в год. Путин отметил, что ранее поднимал вопрос запуска «Северного потока-2» в беседе с канцлером ФРГ Шольцем.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал причины сокращения поставок газа через «Северный поток» из-за проблем с оборудованием Siemens политическими.

Напомним, в июне глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод «Северный поток — 2» готов к запуску в любой момент, уточнив, что одна нитка газопровода была переориентирована на газоснабжение северо-запада России.