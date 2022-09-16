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Политика16 сентября 2022 17:38

В Бундестаге разразился скандал из-за разногласий по санкциям против России

Die Welt: В Бундестаге вспыхнул скандал после призыва депутата от Левой партии снять санкции с России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Бундестаге разразился скандал из-за разногласий по санкциям против России

В Бундестаге разразился скандал из-за разногласий по санкциям против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте Германии произошел скандал из-за разногласий по санкциям в отношении России в Левой партии. Депутаты фракции не наши единой позиции по этому вопросу, что привело к расколу.

По информации Die Welt, член партии Левых Сара Вагенкнехт предложила снять ограничения с России, заявив, что экономическая война с РФ неэффективна. Парламентарий призвала начать переговоры с Москвой по поставкам энергоресурсов, что возмутило некоторых членов партии.

В частности, ее позицию раскритиковал премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. Он написал парламентской фракции письмо с обвинениями в адрес Вагенкнехт. Кроме того, глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер вовсе решил покинуть партию Левых, отказавшись принять предложение коллеги о переговорах с Россией.

В свою очередь Вагенкнехт обратила внимание парламентариев на то, что антироссийские санкции разрушают экономику ФРГ. По ее мнению, экономическая война против РФ не иммет смысла и не помогает урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, ранее в Велиеобритании предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии.