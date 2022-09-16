Генассамблея ООН разрешила Зеленскому представить на сессии записанное видеообращение Фото: REUTERS

Генеральная ассамблея (ГА) Организации объединенных наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения.

За предоставление такого права проголосовала 101 страна, еще 19 воздержались, семь членов ГА ООН выступили против. При этом предложенная Белоруссией поправка, согласно которой право выступать дистанционно предоставляется всем желающим главам делегаций, была поддержана только 23 странами. Эта поправка не была принята.

Выступление украинского лидера на генассамблеи ООН должно состояться 21 сентября. Против предоставления им записи видеообращения выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины обратился к ООН, попросив признать Россию террористическим государством и исключить страну из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом. Свою позицию он объяснил тем, что это будет «справедливо и необходимо».