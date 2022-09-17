Экс-посол США в России Макфол пожаловался на связывающихся с украинскими чиновниками от его имени пранкеров

Если вам позвонит Майкл Макфол, не берите трубку, не удостоверившись, что это именно он. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-посол США в России Майкл Макфол вынужден просить абонентов, которым звонят от его имени, перепроверять подлинность его личности по другим каналам. Об этом он заявил после атаки пранкеров на украинских чиновников, которым звонили от его имени. Звонившие вели беседы на русском языке, уточнил дипломат.

«Внимание. Кто-то, кто выдал себя за меня, связывался с несколькими украинскими чиновниками (на русском). Мой код города не 202. Это Вашингтон. Наш в Калифорнии – 650», - рассказал Макфол.

Дипломат предложил способы, как можно избежать обмана.

«Прежде чем принять звонок от меня, удостоверьте подлинность через второй канал (электронная почта, личное сообщение, друг и т.д.)», — написал он в Twitter.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего.

Также Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), амбассадоры Rutube под видом «российских оппозиционеров в изгнании» разыграли членов австралийского парламента. Видеозапись пранка продемонстрировали на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) по теме информационной войны.