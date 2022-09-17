Американские противорадиолокационные ракеты HARM на Украине показали нулевую эффективность

Ракеты, которые США поставили Украине как суперсредство для борьбы с ПВО, показали нулевую эффективность. Фото: REUTERS

Противорадиолокационные ракеты HARM, которые Вашингтон передал Киеву как эффективное средство борьбы с ПВО, показали нулевую эффективность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что те ракеты, что не были сбиты или отведены в сторону, сами прошли мимо целей.

«Большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», - цитирует агентство сообщение источника.

Ранее эти ракеты оценивали как опасное и эффективное средство борьбы с ПВО.

«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Пентагон ожидает поставок на Украину двух ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев. Эти вооружения характеризуют как «супер-ПВО».

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