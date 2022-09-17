Пентагон ожидает поставок на Украину двух ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев

Пентагон анонсировал поставку "супер-ПВО" на Украину в течение двух месяцев. Фото: REUTERS

Два зенитно-ракетных комплекса NASAMS прибудут на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу 16 сентября пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер.

«Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», - сказал Райдер на брифинге, уточнив, что поставка «супер-ПВО» будет произведена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Соединенные Штаты пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы Nasams в распоряжение Вооруженных сил Украины еще в июле, заявив, что ВСУ получат эти вооружения в течение нескольких месяцев.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что представляет из себя «супер-ПВО» NASAMS и почему его называют «супер-ПВО». Это передвижной (норвежско-американский) зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Дальность NASAMS составляет от 55 до 180 км, а высота поражения – от 30 метров до 16 километров.

Батарея состоит из 12 пусковых установок, в каждой из которых 6 зенитных управляемых ракет, трех радиолокационных станций и оптоэлектронногоа комплекса наведения NTAS.