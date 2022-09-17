Полиция задержала мужчину, желавшего прорваться к гробу Елизаветы II Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Лондона задержали мужчину, который намеревался прорваться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II во время публичного прощания в Вестминстерском дворце.

«Кое-кто решил, что может смести с пути мою семилетнюю племянницу, подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать», - приводит телеканал Sky News слова Трейси Холланд, которая стала свидетельницей инцидента и отметила, что полицейские смогли задержать мужчину «за две секунды».

По данным СМИ, все произошло примерно в 22:00 в пятницу, 16 сентября (00:00 суббота, 17 сентября мск), когда мужчина поднял штандарт с гроба Елизаветы II. В полиции Лондона подтвердили задержание мужчины.

Стоит отметить, что во время церемонии прощания в многокилометровую очередь к гробу с телом Елизаветы II на несколько часов перестали пускать людей. В министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании британцев, желающих проститься с королевой, попросили не пытаться встать в очередь до ее открытия.

Бывший капитан английской сборной Дэвид Бекхэм простоял в очереди перед Вестминстер-холлом свыше 12 часов, а позже заявил, что надеялся, что если прийти в два часа ночи, то будет «потише», однако ошибся.