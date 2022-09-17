Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в субботу, 17 сентября, заявил, что в восточной части Яровой, произошли серьезные боестолкновения

«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна», - написал в своем Telegram-канале глава ДНР.

Кроме того, Пушилин высоко отметил работу подразделений, которые защищают территорию ДНР.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что такие меры нужны ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона намерена добиваться демилитаризации.