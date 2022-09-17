В Мелитополе произошли пять взрывов Фото: ru.wikipedia.org

В Мелитополе Запорожской области прогремели пять громких взрывов, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе была слышна серия взрывов – не менее пяти», – написал он в своем Telegram-канале.

Член ВГА Запорожской области обещал сообщить подробности позже.

Как писал сайт KP.RU, в Бердянске Запорожской области был убит вице-мэр города по вопросам ЖКХ Олег Бойко. По информации местных властей, убийство чиновника было осуществлено украинскими диверсантами.

Кроме того, в пятницу, 16 сентября, в Луганске в результате теракта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Трагедия произошла вследствие взрыва, прогремевшего около полудня в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики.