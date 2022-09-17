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В мире17 сентября 2022 14:41

Германские благотворители пожаловались на хамское поведение украинских беженцев

С сирийцами подобных проблем никогда не было, заявили работники благотворительной кухни Веймара
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германские благотворители пожаловались на хамское поведение украинских беженцев

Германские благотворители пожаловались на хамское поведение украинских беженцев

Фото: REUTERS

Украинские беженцы, живущие в германском городе Веймар, ведут себя по-хамски и бросаются едой, рассказали сотрудники благотворительных кухонь.

Так, в одну из сотрудниц кинули кочан немного подвядшего салата, а один из беженцев возмутился пятном на яблоке. Работники кухонь также заявили, что мигранты с Украины жаловались на то, что им дают продукты, срок годности которых подходил к концу, передает Sputnik Global.

«Нам здесь хамят почти каждый день, потому что кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», – заявил сотрудник благотворительной кухни Веймара.

«Стоят большие дорогие машины, и все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!» – возмутился его коллега.

«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью два евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к такому не привыкли», – обратил внимание другой работник веймарской благотворительной кухни.

Сайт KP.RU писал о возмущении украинских беженцев тем, что в Восточной Европе их лишают привилегий.