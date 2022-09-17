Германские благотворители пожаловались на хамское поведение украинских беженцев Фото: REUTERS

Украинские беженцы, живущие в германском городе Веймар, ведут себя по-хамски и бросаются едой, рассказали сотрудники благотворительных кухонь.

Так, в одну из сотрудниц кинули кочан немного подвядшего салата, а один из беженцев возмутился пятном на яблоке. Работники кухонь также заявили, что мигранты с Украины жаловались на то, что им дают продукты, срок годности которых подходил к концу, передает Sputnik Global.

«Нам здесь хамят почти каждый день, потому что кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», – заявил сотрудник благотворительной кухни Веймара.

«Стоят большие дорогие машины, и все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!» – возмутился его коллега.

«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью два евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к такому не привыкли», – обратил внимание другой работник веймарской благотворительной кухни.

Сайт KP.RU писал о возмущении украинских беженцев тем, что в Восточной Европе их лишают привилегий.