НАТО готовила расширение присутствия у границ России несколько лет назад

НАТО признала, что расширение присутствия у границ России готовилось несколько лет назад Фото: REUTERS

Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о развертывании у границ России боевых групп бригадного уровня, которые при необходимости будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завил, что российские власти неоднократно нарушали основополагающий акт Россия - НАТО, поэтому это соглашение больше не работает. Как отметил генсек альянса, акт основан на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе Украины. По его словам, Россия дважды нарушила его в 2014 году и третий раз – начав спецоперацию на Украине.