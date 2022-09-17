Ватиканский кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава службы папских милостыней Римской католической церкви кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине.

Как рассказал священнослужитель в беседе с Vatican News, это произошло неподалеку от Запорожья. Краевский в это время раздавал гуманитарную помощь от имени Папы Римского Франциска.

В момент обстрела он был вместе с католическим и протестантским епископами и украинским солдатом. По словам кардинала, раздача гуманитарной помощи проходила в районе, куда «никто, кроме солдат, не заходит», поскольку там постоянно ведутся обстрелы.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать – нужно знать куда», – рассказал Краевский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации на Украине.