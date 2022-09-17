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Политика17 сентября 2022 18:50

Ватиканский кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине

Священнослужитель в момент обстрела раздавал гуманитарную помощь от имени Папы Римского
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ватиканский кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине

Ватиканский кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава службы папских милостыней Римской католической церкви кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине.

Как рассказал священнослужитель в беседе с Vatican News, это произошло неподалеку от Запорожья. Краевский в это время раздавал гуманитарную помощь от имени Папы Римского Франциска.

В момент обстрела он был вместе с католическим и протестантским епископами и украинским солдатом. По словам кардинала, раздача гуманитарной помощи проходила в районе, куда «никто, кроме солдат, не заходит», поскольку там постоянно ведутся обстрелы.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать – нужно знать куда», – рассказал Краевский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации на Украине.