Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми слова о том, что Киев должен отдать часть своей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми словами экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Киев должен отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше.

Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы", - приводит слова украинского дипведомства ТАСС.

По словам дипломатов, это заявление ставит под сомнение "базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ".

Напомним, бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах, поэтому должна отдать некоторые свои территории четырем соседним странам. Как заявил Марга, Украина далека от демократии, поскольку там запрещены некоторые партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые уезжают из страны с деньгами. Он также предположил, что стабильность в Европе не наступит без разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем.

Как писал сайт KP.RU, президент Польши Анджей Дуда удивил всех двусмысленным заявлением. «На десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы, - патетически возвестил он. Многие задались вопросом, что это - фигура речи или Дуда маскирует планы по присоединению Восточных краев. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что тем самым «поляки провозгласили раздел Украины».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить. Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы».