Виктор Орбан Фото: REUTERS

Многие жители Венгрии негативно относятся к навязываем Западом ценностям, считая, что в этом вопросе правда на стороне России. Об этом заявил венгерский писатель Аттила Демко. Его слова приводит издание Politico.

"После 12 лет давления со стороны Евросоюза и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда", - подчеркнул Демко.

По его словам, этому способствует политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает "западный прогрессивизм" в вопросе культурных ценностей опасным для венгров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Орбан вызвал аплодисменты в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в американском Далласе, штат Техас, говоря о различных гендерах.

"Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса", - заявил глава венгерского правительства.

Орбан также призвал к сохранению традиционных семейных ценностей, указав, что в конституции Венгрии прописана возможность брака только между мужчиной и женщиной, зачитав этот отрывок из главного закона республики, после чего в зале снова раздались овации.