Украинские войска вынуждены отступать под натиском военных России, ЛНР и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Донбассе, из-за чего они вынуждены покидать занятые позиции. Об отступлении украинской армии сообщил американскому изданию The New York Times один из солдат ВСУ, сражающихся на передовой.

"Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", - подчеркнул собеседник газеты.

По его словам, под натиском сил российских военных, а также сил Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), украинским военным приходится наступать.

Отдельно военнослужащий отметил превосходство России в артиллерии, масштабные удары которой наносят большой урон группировкам ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке российских военных освободили Майорск. Незадолго до этого союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую.