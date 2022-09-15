Союзные силы освободили Майорск в ДНР

Союзные силы ДНР и ЛНР освободили Майорск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке российских военных освободили Майорск в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале в четверг, 15 сентября 2022 года.

"На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", - говорится в тексте поста.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую.

Напомним, руководитель ЛНР Леонид Пасечник выступил с призывом не отдавать Киев националистами, американцам и британцам.

Глава республики выразил уверенность, что союзные силы освободят все подконтрольные украинским военным территории. По его словам, ни нацформирования, ни американцы, ни британцы не имеют никакого отношения к истории Киева.