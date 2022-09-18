Ракета с кораблем "Циолковский" установлена на стартовый стол Байконура

Пуск ракеты-носителя намечен на 21 сентября 2022 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Циолковский" установлена на стартовый стол Байконура. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

"Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 07:30 по местному времени, - уточняется в тексте поста. - Сейчас она установлена в стартовую систему и сведены колонны обслуживания".

Корабль "Союз МС-22", получивший имя в честь 165-летия со дня рождения российского ученого, пионера космонавтики Константина Циолковского, доставит на борт Международной космической станции (МКС) российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио.

Пуск намечен на 21 сентября 2022 года. Через несколько дней после стыковки россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев вернутся на Землю.

Как ранее писал сайт KP.RU, космонавты Роскосмоса попросили специалистов поисково-спасательной группы привезти шашлык и овощи к месту посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21". Об этом сообщил член экипажа Олег Артемьев.

По словам космонавта, он попросил привезти капусту и репу, поскольку их можно употреблять сразу после приземления. Помимо этого, экипаж заказал шашлык и плов.