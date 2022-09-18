Четверых человек сопроводили до крайнего блокпоста на подконтрольную Киеву территорию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Запорожской области депортировали из освобожденных территорий на Украину четверых неблагонадежных граждан, которые вели подрывную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией", - уточнил источник.

Их доставили до блокпоста, зачитали обвинение и отправили пешком на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Собеседник агентства добавил, что один из выдворенных граждан использовал административный ресурс для организации несанкционированных митингов, а также финансировал средства массовой информации, которые призывали к диверсионной и террористической деятельности в регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, поток беженцев с Украины на освобожденные территории вырос почти вдвое. Об этом рассказала журналистам глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

В качестве основной причины увеличения потока мигрантов она назвала "зверства" в отношении сотрудничавшего с Россией населения в занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области. Кроме того, возвращаются люди, которые ранее покинули Мариуполь и Донбасс.