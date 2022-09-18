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Политика18 сентября 2022 7:45

Власти Запорожской области начали депортировать неблагонадежных граждан на Украину

Четырех человек выдворили за подрывную деятельность
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Четверых человек сопроводили до крайнего блокпоста на подконтрольную Киеву территорию

Четверых человек сопроводили до крайнего блокпоста на подконтрольную Киеву территорию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Запорожской области депортировали из освобожденных территорий на Украину четверых неблагонадежных граждан, которые вели подрывную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией", - уточнил источник.

Их доставили до блокпоста, зачитали обвинение и отправили пешком на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Собеседник агентства добавил, что один из выдворенных граждан использовал административный ресурс для организации несанкционированных митингов, а также финансировал средства массовой информации, которые призывали к диверсионной и террористической деятельности в регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, поток беженцев с Украины на освобожденные территории вырос почти вдвое. Об этом рассказала журналистам глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

В качестве основной причины увеличения потока мигрантов она назвала "зверства" в отношении сотрудничавшего с Россией населения в занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области. Кроме того, возвращаются люди, которые ранее покинули Мариуполь и Донбасс.