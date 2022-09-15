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Политика15 сентября 2022 5:05

В Запорожье сообщили, что поток беженцев из Украины на освобожденные территории вырос почти в два раза

Многие покидают Харьковскую область из-за "зверств" в занятых ВСУ населенных пунктах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Поток беженцев с Украины увеличивается

Поток беженцев с Украины увеличивается

Фото: REUTERS

Поток беженцев с Украины на освобожденные территории вырос почти вдвое. Об этом рассказала журналистам глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

В возглавляемом ею районе расположен единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) между подконтрольной Киеву местностью и освобожденными территориями. По ее словам, в день в Васильевский район через этот участок теперь въезжают свыше тысячи машин.

"Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент больше тысячи", - уточнила Романиченко.

В качестве основной причины увеличения потока мигрантов она назвала "зверства" в отношении сотрудничавшего с Россией населения в занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области. Кроме того, возвращаются люди, которые ранее покинули Мариуполь и Донбасс.

Романиченко добавила, что беженцев обеспечивают всем необходимым, в том числе предоставляют жилье.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские националисты и западные наемники устраивают расстрелы мирных жителей в Купянске и Великом Бурлуке. По его оценке, основной целью этих действий является провокация против России.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что карательные действия Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области возмутительны.